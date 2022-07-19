بوتين: أزمة حبوب أوكرانيا لم تحل بالكامل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، إن المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لم تحل الأزمة بالكامل.

جاء تصريح بوتين خلال مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في طهران، حيث شكره على جهوده “للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات حول مشاكل الغذاء وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود”.

وقال بوتين ،أحرزنا تقدّمًا. لم تحلّ كل المسائل بعد، هذا صحيح، لكن هناك حركة وهذا أمر جيّد”.

وقال الرئيس التركي: سنواصل التعاون مع الجانب الروسي في ملف تصدير الحبوب من أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا غدا الأربعاء.

وقالت رويترز، التعديل يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود.

ولا تزال أزمة الحبوب العالمية مستمرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا المجال، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن استئناف تصدير الحبوب الحبيسة من أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت، وهناك أمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وفي سياق محاولات حل الأزمة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن “وثيقة نهائية” ستكون جاهزة قريبا، للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي في تركيا، بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة.