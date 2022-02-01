بوتين: أمريكا والناتو تجاهلا مخاوف روسيا الأمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من غير المقبول السماح لدولة بزيادة أمنها على حساب دولة أخرى.

وقال الرئيس الروسي إنه “من الواضح” أنّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اختارا “تجاهل” مخاوف روسيا الأمنية بدليل رفضهما الشروط الروسية في إطار المواجهة بشأن أوكرانيا.

وأضاف بوتين بعد لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قائلا: “نحلّل الردود الخطية التي تلقّيناها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لكن من الواضح من الآن تجاهل مخاوف روسيا المبدئية”.

وأشار بوتين قائلا: “تدلنا الآراء مع المجر حول مقترحاتنا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المخاوف الأمنية”.

ولفت إلى أن روسيا لم تتلق ردا من الدول الغربية على مطالبنا الأساسية خاصة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي.

بدوره، رحب رئيس الوزراء المجري بالحوار بين روسيا والدول الغربية ومن الضروري مواصلة المفاوضات لتخفيض التوتر.

وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا أثرت على المجر أكثر منها على موسكو.

وجاء لقاء بوتين و فيكتور أوربان وسط توترات دولية بين روسيا وأمريكا والغرب بشأن أوكرانيا.

وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دول الغرب بشكل متكرر من غزو وشيك محتمل لأوكرانيا. ويطالبون بسحب نحو 100 ألف جندي روسي من المنطقة الحدودية.

وليس من المتوقع حل المأزق اليوم الاثنين. ومع ذلك فإنه من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة المنصة الدولية كقوة للضغط على روسيا.

والأحد دعت كييف الأحد موسكو إلى سحب قوّاتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيّين إذا كانت ترغب “جدّيًا” بوقف تصعيد التوتّر.

من جهتهما لوّحت الولايات المتحدة وبريطانيا الأحد بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأعلنت لندن التي كثّفت إصدار مواقفها لمحاولة زيادة الضغط على موسكو، الأحد أنّها تُريد استهداف المصالح الروسيّة “التي تهمّ الكرملين مباشرةً”.