بوتين: إذا أرادوا صداماً مباشراً في سوريا فنحن مستعدون!

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، (السبت 29-7-2023)، أن موسكو لا تسعى إلى صدام مع قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: “ما من أحد يريد وقوع صدام مباشر بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا في سوريا”.

وأضاف أنه إذا أراد أحد ذلك فإن روسيا مستعدة.

وأتت تصريحات بوتين عقب لقاء جمعه، الجمعة، بزعماء أفارقة في سان بطرسبرغ.

ونوه إلى أن بلاده قد تسعى لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، مضيفا أن مبادرة السلام الأفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ.

وقال بوتين إن من الصعب تنفيذ وقف لإطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما.

وذكر أنه لا توجد تغييرات بالغة ولا تكثيف للإجراءات على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي.

وأضاف أن أوكرانيا فقدت 415 دبابة و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأرقام التي ذكرها بوتين.

وأعلنت أوكرانيا، السبت، أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا مساء اليوم السبت مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة خمسة آخرين.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليغرام “خلال مساء 29 يوليو، أصاب صاروخ للعدو مؤسسة تعليمية .. لقي مدني واحد على الأقل حتفه وأصيب خمسة آخرون”.

كما قال أناتولي كورتييف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، إن صاروخا روسيا أسفر عن مقتل شخصين وتهشم نوافذ شقق سكنية في المدينة، السبت.

وأضاف كورتييف عبر تطبيق تيليغرام “أصاب صاروخ للعدو منطقة مفتوحة. للأسف قتل رجل وامرأة وأصيبت امرأة أخرى”.

وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تحمل القتيلين داخل حقيبتين للجثث في منطقة تغطيها الأشجار بجانب خط للسكك الحديدية على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة في وسط المدينة.

وقال كورتييف إن موجة الانفجار حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا “وألحقت أضرارا بمبنى مؤسسة تعليمية ومتجر كبير”، مضيفا أن أطباء نفسيين وفرقا أخرى يقدمون الدعم على الأرض.

ورغم حديثه عن وقف الاقتتال، ذكر بوتين أن روسيا نفذت بعض الضربات “الوقائية” بعد هجوم شنته أوكرانيا على جسر القرم وتسبب في وقوع أضرار.

ولقي زوجان روسيان حتفهما وأصيبت ابنتهما (14 عاما) بجروح، الأسبوع الماضي، فيما وصفته موسكو بهجوم أوكراني أدى إلى إلحاق أضرار بالجزء الخاص بمرور المركبات على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، عام 2014.

من جهة أخرى، قال بوتين إن مقترح إقامة “مركز للغاز” في تركيا لا يزال على جدول الأعمال.

وأضاف أن موسكو تريد إنشاء منصة إلكترونية لمبيعات الغاز في تركيا.

واقترح بوتين، العام الماضي، فكرة إنشاء “مركز غاز” روسي في تركيا فيما تعمل موسكو على إعادة توجيه صادراتها من الطاقة بعدما خفضت الدول الأوروبية بشدة وارداتها منها ردا على حربها في أوكرانيا.

وذكر بوتين أنه اتفق مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على إجراء محادثات هاتفية، يوم الأربعاء.