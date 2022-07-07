بوتين: إذا أراد الغرب هزيمة روسيا فليحاول

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه إذا أراد الغرب هزيمة روسيا في ساحة المعركة، فليحاول.

وقال بوتين في كلمة لقادة برلمانيين نقلها التلفزيون “نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. ماذا نقول، دعهم يحاولون. سمعنا في مرات عديدة أن الغرب يريد قتالنا حتى آخر أوكراني. إنها مأساة للشعب الأوكراني، لكن يبدو أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه”.

“لا نرفض مفاوضات السلام ولكن”

كما أكد أن بلاده “لم تبدأ بعد الأمور الجدية” في أوكرانيا، مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على مفاوضات مع كييف.

كذلك تابع: “على كل طرف أن يعلم أننا لم نبدأ بعد الأمور الجدية” في أوكرانيا، مضيفاً: “في الوقت نفسه، لا نرفض مفاوضات السلام. ولكن على من يرفضونها أن يعلموا أنه كلما طال (رفضهم هذا)، بات التفاوض معنا أكثر صعوبة بالنسبة اليهم”.

أطنان من الأسلحة

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية، وفي مقدمتها أميركا، إلى جانب أوكرانيا، داعمة إياها بالمساعدات الإنسانية والسلاح والعتاد.

فقد تلقت كييف أطناناً من الأسلحة، من مضادات للطائرات والدبابات والسفن، فضلاً عن صواريخ متطورة جداً، ودبابات أيضاً، وطائرات مسيرة.

في حين هددت روسيا مراراً بأن تلك الشحنات ستكون هدفاً شرعياً لقواتها وطائراتها.