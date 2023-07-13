بوتين: إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لن يغير شيئا في ساحة المعركة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الخميس 13-7-2023) إن إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا لن يغير شيئا في ساحة المعركة ولن يؤدي سوى إلى تصعيد الصراع هناك.

وقال بوتين في تعليقات للتلفزيون الرسمي إن الدبابات التي تقدمها القوى الغربية لأوكرانيا ستكون “هدفا ذا أولوية” للقوات الروسية التي تقاتل هناك.

وكرر معارضته لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قائلا إن ذلك سيهدد أمن روسيا.

وكان متحدث باسم الجيش الأوكراني قد اعلن الخميس، إن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذا النوع من الذخائر إلى القوات الأوكرانية.

وأكد فاليري شيرشين قائد منطقة تافريا العسكرية بجنوب أوكرانيا تقريرا لشبكة (سي.إن.إن) ورد فيه أن أوكرانيا تسلمت ذخائر عنقودية لكن لم تستخدمها بعد.

وقال شيرشين للتلفزيون الأوكراني إن الذخائر العنقودية “في أيدي قواتنا الدفاعية” لكنه لم يخض في تفاصيل.