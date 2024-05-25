السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: إنتاج الأسلحة في روسيا ارتفع 14 ضعفًا خلال عامين

منذ ساعة واحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، عن زيادة حجم إنتاج الذخيرة في روسيا، بمقدار 14 ضعفا خلال العامين الماضيين، والطائرات المسيرة 4 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 مرة.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال اجتماع في كوروليوف بضواحي العاصمة موسكو، مع مدراء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري هناك. حسب بيان الكرملين.

وأكد بوتين في الاجتماع الذي احتضنه المقر الرئيسي لشركة “كارباراتسيا” التكتيكية للأسلحة الصاروخية: “إن معظم شركات صناعة الدفاع تلبي طلبات الدفاع الحكومية في الوقت المحدد وبجودة عالية، وبعضها يستبق الموعد المحدد”.

كما سيتفقد بوتين خلال زيارته عددا من منشآت إنتاج صناعة الدفاع، من بينها مركز تجميع إجراء الاختبارات الأرضية. وناقش مع المجتمعين التقدم المحرز في تسليم الأسلحة الأكثر طلبا.

وقال في افتتاح الاجتماع: “سنناقش اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بآفاق تطوير المجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك كيفية تقدم إمدادات الأسلحة والمعدات الأكثر طلبا”.

ولفت الرئيس إلى أنه تم تشكيل مجلس الوزراء في البلاد. موضحا: “نحن الآن نعكف على بناء العمل في هذا المجال ككل، لذا حان الوقت للالتقاء ومقابلة جميع الملاحظات”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

اندلاع حريق في مدينة ملاهي بالهند
فيديو.. حريق مروع يخلف 24 قتيلاً في منطقة ترفيهية بولاية غوجارات الهندية
اجتياح إسرائيل معبر رفح
غزة تحت النار
إعلام عبري: إسرائيل تفكر في سحب قواتها من معبر رفح
تظاهرة ضخمة للمستوطنين في "تل أبيب" للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ورحيل نتنياهو
غزة تحت النار
متظاهرون إسرائيليون: "الحكومة تخلت عن الأسرى".. وشرطة الاحتلال تفض التظاهرات بالقوة

الأكثر قراءة

علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد شنغن.. ماذا في التفاصيل؟
ماذا يحصل إذا نقعت الأرز لـ 4 ساعات؟
إيلون ماسك
إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!