بوتين: إنتاج الأسلحة في روسيا ارتفع 14 ضعفًا خلال عامين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، عن زيادة حجم إنتاج الذخيرة في روسيا، بمقدار 14 ضعفا خلال العامين الماضيين، والطائرات المسيرة 4 مرات، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 مرة.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال اجتماع في كوروليوف بضواحي العاصمة موسكو، مع مدراء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري هناك. حسب بيان الكرملين.

وأكد بوتين في الاجتماع الذي احتضنه المقر الرئيسي لشركة “كارباراتسيا” التكتيكية للأسلحة الصاروخية: “إن معظم شركات صناعة الدفاع تلبي طلبات الدفاع الحكومية في الوقت المحدد وبجودة عالية، وبعضها يستبق الموعد المحدد”.

كما سيتفقد بوتين خلال زيارته عددا من منشآت إنتاج صناعة الدفاع، من بينها مركز تجميع إجراء الاختبارات الأرضية. وناقش مع المجتمعين التقدم المحرز في تسليم الأسلحة الأكثر طلبا.

وقال في افتتاح الاجتماع: “سنناقش اليوم مجموعة من القضايا المتعلقة بآفاق تطوير المجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك كيفية تقدم إمدادات الأسلحة والمعدات الأكثر طلبا”.

ولفت الرئيس إلى أنه تم تشكيل مجلس الوزراء في البلاد. موضحا: “نحن الآن نعكف على بناء العمل في هذا المجال ككل، لذا حان الوقت للالتقاء ومقابلة جميع الملاحظات”.