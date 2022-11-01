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بوتين ابلغ اردوغان: يمكن النظر في استئناف اتفاق الحبوب ولكن بعد التحقيق

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2022 6:22 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي الثلاثاء، بأن روسيا قد تنظر في استئناف اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من المواني الأوكرانية فقط بعد الانتهاء من التحقيق في هجمات بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقال الكرملين في بيان إنه لا يجوز النظر في الاستئناف إلا بعد “تحقيق مفصل في ملابسات هذا الحادث، وأيضا بعد تلقي ضمانات حقيقية من كييف بالمراعاة الصارمة لاتفاقات إسطنبول، ولا سيما بشأن عدم استخدام الممر الإنساني لأغراض عسكرية”.

فيما قالت الرئاسة التركية الثلاثاء إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه متأكد من إمكانية إقامة تعاون يفضي إلى إيجاد حل فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وفي اتصال هاتفي، أبلغ أردوغان بوتين بأن أنقرة تبذل جهودا مع جميع الأطراف لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو\تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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