بوتين: الاتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على المساعدة المتبادلة ضد أي عدوان

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن الاتفاقية بين روسيا وكوريا الشمالية تنص على المساعدة المتبادلة ضد أي عدوان.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله إن “معاهدة الشراكة الشاملة الموقعة اليوم (الأربعاء 19\6\2024) تنص، من بين أمور أخرى، على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أحد أطراف هذه المعاهدة”.

وقع الرئيس الروسي ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء، “اتفاق شراكة استراتيجية” بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

ويخشى الغرب من تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ التي يقولون إنها تزود أساسا الجيش الروسي بذخائر وصواريخ لهجومها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن بوتين، الأربعاء، خلال القمة مع الزعيم الكوري الشمالي، أن “وثيقة تأسيسية جديدة” للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت “جاهزة”.

وقال بوتين، الذي دعا كيم إلى زيارة موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: “اليوم باتت وثيقة تأسيسية سترسي أسس علاقاتنا على المدى الطويل، جاهزة”، مؤكدا أن موسكو وبيونغ يانغ “تقدمتا كثيرا” على طريق تعزيز الروابط الثنائية بينهما.

وأكد الرئيس الروسي، في محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية، أن التعاون بين البلدين يقوم على المساواة والاحترام المتبادل.

وتابع بوتين: “يقوم التعاون بين بلدينا على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح بعضنا بعضا”. كما أشار إلى أنه مسرور للغاية باستغلال دعوته وزيارة كوريا الشمالية.

وأضاف: “تربط بين روسيا وكوريا الشمالية صداقة متينة وحسن جوار وثيق منذ عقود عديدة”.