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بوتين: التسوية الدائمة للصراع بين إسرائيل وفلسطين تتطلب جهودًا دولية مشتركة

منذ 27 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن أمله في إقامة دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن روسيا مستعدة للمساهمة في جهود إحلال السلام في المنطقة.

وفي سلسلة من التصريحات نقلتها وكالة رويترز، أكد بوتين على أهمية دور دول المنطقة في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الولايات المتحدة أيضًا يجب أن تتحمل مسؤولياتها في هذا السياق.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تسعى للمساهمة في تحقيق السلام في المنطقة، دون أن تتحكم أي قوة في هذه الجهود، وقال “ينبغي ألا تحاول أي قوة احتكار البحث عن السلام في الشرق الأوسط”. مؤكدًا على أهمية وصوابية التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط.

تصريحات بوتين تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة والدعوات المتزايدة للتسوية الدائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    المصدر :
  • رويترز

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