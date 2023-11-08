بوتين: التعاون العسكري بين روسيا والصين يزداد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى استقباله لقائد عسكري صيني كبير الأربعاء إن أهمية التعاون العسكري بين روسيا والصين تزداد باطراد لكنهما لا يعتزمان تشكيل تحالف عسكري على غرار ذلك الذي كان خلال الحرب الباردة.

وأبلغ بوتين الجنرال تشانغ يو شيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية أن الأسلحة الحديثة ستساعد في ضمان أمن البلدين.

واتهم الرئيس الروسي حلف شمال الأطلسي بإثارة توترات في منطقة آسيا والمحيط الهادي

وكانت قد أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى محادثات في موسكو الأربعاء مع مسؤول عسكري صيني كبير.

ونقلت الوكالة عن شويغو قوله خلال الاجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية “نحن، على عكس بعض الدول الغربية العدوانية، لا نؤسس تكتلا عسكريا، فالعلاقات بين روسيا والصين نموذج للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام”.

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الجانبان في غضون عشرة أيام، بعد المحادثات التي أجريت على هامش ندوة حضرها شويغو في بكين في 30 أكتوبر\تشرين الأول.

وأعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ عن شراكة “بلا حدود” قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي.

وتحجم الصين عن انتقاد أعمال موسكو هناك وتحذر الولايات المتحدة بكين من مغبة تزويد روسيا بالأسلحة.