الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: التعاون بين مجموعة بريكس قائم على الاحترام المتبادل

منذ 3 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مسجلة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا الثلاثاء إن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.

وأضاف “نحن نتعاون على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي لمجموعتنا و(هو مسار) موجه نحو المستقبل، وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي.. ما يسمى الأغلبية العالمية”.

ويمثل أعضاء مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم. ومن المتوقع أن تناقش القمة إضافة أعضاء جدد، لكن بوتين لم يتطرق إلى هذه المسألة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تركيا
بعد حرق نسح من المصحف.. الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال الدنماركي
علم ليبيا
المبعوث الأممي إلى ليبيا: جود حكومة موحدة ومتفق عليها أصبح ضرورياً
عناصر من الجيش السوداني
اشتباكات السودان
فيديو.. الجيش السوداني يرد على الدعم من غرفة التحكم بسلاح المدرعات

الأكثر قراءة

شعار نادي البرج
فيديو لإشكال كبير في ملعب جونيه.. وقرار حاسم من نادي البرج!
عناصر من حزب الله
نقمة في الضاحية.. وحزب الله عاجز عن ضبط الوضع
ليونيل ميسي
شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!