بوتين: العقوبات الغربية خطر على العالم أجمع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن مشاكل الغذاء في العالم ستزداد، وهناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وأضاف بوتين، في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في نسخته السابعة في مدنية فلاديفوستوك الروسية أن حمى العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله.

وتابع” تم استبدال جائحة كورونا بتحديات أخرى تهدد العالم كله، نحن نتحدث عن حمى العقوبات”

وقال ، التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%.

وأضاف بوتين أن منطقة آسيا والمحيط الهادي آخذة في الصعود.

وقال إنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز العلاقات مع آسيا.