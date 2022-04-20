بوتين: العقوبات الغربية على روسيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن القيود “غير القانونية” التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة بحلول أول يونيو حزيران.

ومتحدثا أثناء اجتماع للحكومة بشأن صناعة المعادن في البلاد، قال بوتين إن الدول الغربية حظرت على روسيا شراء المكونات اللازمة لإنتاج لفائف وألواح الصلب ومنتجات أخرى.

وأضاف قائلا “هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها.”

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن شركات المعادن الروسية تواجه “مواقف معادية” من جانب من تسميها موسكو الدول غير الصديقة وإن روسيا ستضع خطة لمكافحة هذا.

ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وانخفض الروبل أكثر من الثلث منذ بداية يناير كانون الثاني. وهناك نزوح جماعي للمهنيين الروس المهرة، في حين انخفضت القدرة على استيراد السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا القيمة بشكل كبير.

وينقل عن عالم السياسة الروسي إيليا ماتفييف، قوله إن “30 عاما من التنمية الاقتصادية ألقيت في سلة المهملات”.

وتتجاوز تداعيات العقوبات الغربية بكثير هذه الآثار على روسيا نفسها، حيث أن هناك أنواعا مختلفة من الآثار الأوسع نطاقا هي الآثار غير المباشرة في البلدان والأسواق المجاورة من خلال سحب الاستثمارات من القطاع الخاص، وآثار التصعيد على شكل ردود روسية، والآثار على الاقتصاد العالمي، بحسب الموقع.

وقال الموقع إن الآثار غير المباشرة تسببت بالفعل في اضطرابات في أسواق السلع الأساسية الدولية، وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والقمح والنحاس والنيكل، والألومنيوم، والأسمدة، والذهب.