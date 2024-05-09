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بوتين: العلاقات مع أرمينيا تتطوّر بنجاح

منذ ساعتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن العلاقات الثنائية بين موسكو ويريفان تتطوّر بنجاح.

وقال بوتين: “بالنسبة لجميع بلداننا، بما في ذلك روسيا وأرمينيا، يعد التعاون في إطار هذه المنظمة الدولية أمرا إيجابيا. أما بالنسبة للعلاقات الثنائية، فهي تتطور أيضا بنجاح كبير”.

وأضاف أن نمو حجم التجارة بين أرمينيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منذ عام 2015 كان كبيرا.

وتابع: “لقد زاد حجم التبادل التجاري لأرمينيا مع دول المجموعة الاقتصادية الأوراسية 14 مرة”. وأشار أيضا إلى أن حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وروسيا قد زاد أيضا.

وأكد: “نحن دائما نولي اهتماما أولاً وقبل كل شيء للتعاون الاقتصادي، وخلال العام الماضي، كان النمو في حجم التجارة كبيرا للغاية”.

وجرت المحادثة بين بوتين وباشينيان في الكرملين بعد قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي شارك فيها رئيس وزراء أرمينيا.

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