بوتين: المحادثات مع شي كانت "ناجحة وبناءة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن المحادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ كانت “ناجحة وبناءة” وإنه يأمل أن يظل على اتصال مستمر مع شي في المستقبل.

وفي ختام يوم من المحادثات بين الزعيمين، قال بوتين إن الصين وروسيا وقعتا اتفاقات حول التعاون الاستراتيجي وإن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزيد.

هذا ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف قوله الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يزور الصين هذا العام.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس الاثنين 20\3\2023 نظيره الروسي لزيارة الصين خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها لموسكو.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن الصين وروسيا ينبغي لهما العمل بشكل أوثق لمواصلة “تعاون عملي” أكبر.

وأفادت خدمة التلفزيون المدفوعة في هونج كونج بأن شي قال لبوتين في محادثات رسمية في موسكو “يمكن رؤية الحصاد المبكر لتعاوننا، والتعاون المستقبلي في حالة تقدم”.