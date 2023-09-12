بوتين: الهجوم المضاد الأوكراني فشل في تحقيق أي نتائج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إنه يعتقد أن أوكرانيا قد تكون مستعدة للدخول في نقاش بشأن السلام فقط عندما تنفد مواردها، وأشار إلى أن كييف ستستغل أي توقف محتمل للأعمال القتالية لإعادة التسليح.

وخلال منتدى اقتصادي في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي، أكد بوتين مجددا أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، قائلا إنه “لم يسفر عن نتائج”.

وقال بوتين إن ما بين 1000 إلى 1500 روسي يلتحقون بالخدمة العسكرية كل يوم بتوقيع عقود تطوعية.

جاء ذلك ردا من بوتين على سؤال بشأن حاجة روسيا إلى إعلان جديد للتعبئة الإلزامية لتعزيز جهدها العسكري في أوكرانيا، وهو أمر قال الكرملين مرارا إنه ليس ضروريا.

وأضاف بوتين أنه على مدى الأشهر الستة أو السبعة المنصرمة وقع 270 ألفا عقودا تطوعية وهو ما يقل قليلا عن 280 ألفا ذكرها الرئيس السابق دميتري ميدفيديف في وقت سابق من هذا الشهر.