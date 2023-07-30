الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة يحضر عرضا عسكريا بحريا

منذ 22 دقيقة
بوتين

بوتين

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يشاهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفقة عدد من الزعماء الأفارقة العرض العسكري البحري الذي يقام بمدينة سان بطرسبورغ احتفالا بيوم البحرية.

وسيستعرض رئيس الدولة خط السفن الحربية في مياه خليج فنلندا ونهر نيفا، وفي منطقة كرونشتاد، وسيهنئ أفراد طواقمهم بيوم البحرية.

ويتضمن الحدث كما جرت العادة، كمونا بحريا وبريا، وأنه ستشارك فيه هذا العام 45 سفينة وزورقا وغواصة إضافة إلى نحو ثلاثة آلاف عسكري.

وسيختتم العرض بمسيرة احتفالية لأطقم الاستعراض العسكري من العسكريين.

وستقام عروض بحرية في أبرز الموانئ الروسية مثل فلاديفوستوك وبالتييسك وسفيرومورسك وكاسبيسك ونوفوروسيسك إضافة إلى طرطوس السورية. في المساء، سيتم إطلاق ألعاب نارية في بطرسبورغ وكرونشتاد إحياء لعيد يوم البحرية.

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