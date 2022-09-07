بوتين: تحديد سعر الغاز الروسي خطوة "غبية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تواجه مشاكل في بيع مواردها الهائلة من الطاقة في مختلف أنحاء العالم، على الرغم من العقوبات الغربية التي تهدف لحرمان الكرملين من عائدات الطاقة الحيوية.

وفي حديثه في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك اليوم الأربعاء، انتقد أوروبا بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي ووصفها بأنها خطوة “غبية”، وقال إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإن الطلب العالمي على الطاقة الروسية مرتفع.

وأضاف أن موسكو وافقت على جميع المعايير الأساسية لبيع الغاز إلى الصين عبر منغوليا.

العقوبات الغربية خطر على العالم

قوال الرئيس الروسي إن مشاكل الغذاء في العالم ستزداد، وهناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وأضاف بوتين أن حمى العقوبات الغربية تشكل تهديدا للعالم كله.

وتابع” تم استبدال جائحة كورونا بتحديات أخرى تهدد العالم كله، نحن نتحدث عن حمى العقوبات”

وقال ، التضخم في روسيا آخذ في الانخفاض ووفقا لنتائج العام سيكون عند 12%.

وأضاف بوتين أن منطقة آسيا والمحيط الهادي آخذة في الصعود.

وقال إنه يميل بصورة متزايدة صوب تعزيز العلاقات مع آسيا.