بوتين: تصريحات بايدن عن اعتزام روسيا الهجوم على حلف شمال الأطلسي "هراء"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن روسيا ستهاجم دولة من دول حلف شمال الأطلسي في حالة تحقيق النصر في أوكرانيا هي “محض هراء”.

وأضاف أن روسيا لا مصلحة لها في خوض قتال مع حلف شمال الأطلسي.

وحذر بايدن هذا الشهر من أن بوتين إذا حقق النصر على أوكرانيا فستهاجم روسيا إحدى دول حلف شمال الأطلسي. ولم يقدم بايدن دليلا واضحا على تصريحاته.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي اليوم الأحد “هذا محض هراء.. وأعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك” مشيرا إلى أنها محاولة من بايدن لتبرير “سياسته المغلوطة” حيال روسيا.

وأضاف “لا سبب أو مصلحة.. ولا مصلحة جيوسياسية أو حتى اقتصادية أو سياسية ولا عسكرية للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي”.