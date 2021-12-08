بوتين: توسع "الناتو" غير مقبول

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن بلاده لا ترغب في أي مواجهات، موضحا أن “توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبول”.

وقال الرئيس الروسي، في تصريحات صحفية: “لا ينبغي تقويض أمن بلدنا، وسنرسل مقترحاتنا إلى الولايات المتحدة بشأن الأحداث الحالية في غضون أسبوع”.

وأشار بوتين إلى أن “المحادثات مع الرئيس الأمريكي في القمة الافتراضية كانت مفتوحة وبناءة”.

وفي سياق متصل، علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الاجتماع الافتراضي بين بوتين وجو بايدن، إلى أن “دور الرئيس الأمريكي مهم في حل الصراع مع روسيا”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن “تحدث الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي أمر إيجابي”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع افتراضي بينهما، من “عقوبات اقتصادية قوية وغيرها”، في حال غزو أوكرانيا.

وأجرى الزعيمان محادثات افتراضية، الثلاثاء، استمرت ساعتين حول أوكرانيا، ونزاعات أخرى، وذلك في اتصال بالفيديو حول العلاقات الأمريكية الروسية التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة قبل أكثر من 30 عاما.