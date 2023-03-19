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بوتين: حاولنا تسوية الوضع سلمياً ولم نرغب في المواجهة!

منذ 29 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

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دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو بلاده لأوكرانيا، معتبراً أن العملية العسكرية لم تنطلق لو تمكنت موسكو من حل الأمور مع أوكرانيا سلمياً.

وقال بوتين في مقابلة لبرنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” على قناة “روسيا-1” التلفزيونية، رداً عن سؤال عما إذا كان من الضروري بدء العملية العسكرية الخاصة في عام 2014 لضم شبه جزيرة القرم: “انطلقنا من أننا سنتمكن من تسوية (الوضع) بالوسائل السلمية المطلقة. ولم نسعَ أبداً إلى أي نوع من المواجهة”.

وذكر أن موسكو لم تستطع رفض دعم سكان شبه جزيرة القرم في عام 2014 بعد تعرضهم للمضايقات من قبل من سمّاهم “النازيين”.

وقال بوتين في المقابلة، الأحد: “لم نتمكن من رفض تقديم الدعم والحماية لسكان القرم، على وجه الخصوص بعد تعرضهم للمضايقات”.

وإلى ذلك، أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمتلك أسلحة فرط صوتية، مشيرا إلى أن موسكو لا تستخدمها.

وقال بوتين في المقابلة: “لدينا الكثير للقيام به، على سبيل المثال، تطوير القوات البرية، و(في عام 2014) لم نكن نمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكننا نمتلكها الآن، إلا أننا لا نقوم باستخدامها في الواقع.. كما نمتلك أنظمة حديثة أخرى”.

ولأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسية في دونباس.

 

    المصدر :
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