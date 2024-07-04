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بوتين: حركة طالبان حليفة لروسيا في محاربة الإرهاب

منذ 45 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: “إن روسيا تعتبر حركة طالبان الأفغانية حليفة لها في الحرب على الإرهاب”.

وفي سياقٍ منفصل، انطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا -اليوم الخميس- أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة والشريكة، وتستمر على مدى يومين تحت شعار “لوحدة العالمية.. من أجل عالم عادل ووئام وتنمية”.

ويبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون المتعدد الأوجه في المنظمة وآفاقه، والمشكلات الدولية والإقليمية الحالية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند افتتاح الجلسة العامة للحدث أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون “ستروج لنظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب”.

وأعلن بوتين أن المشاركين وبينهم مسؤولون صينيون، وإيرانيون، وهنود، سيشددون خلال الإعلان الختامي للقمة “على التزامهم بإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل يستند إلى الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطلعات الدول صاحبة السيادة لشراكة تقوم على الفائدة المتبادلة”.

ويرى الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينغ المشارك في القمة أن عالما “متعدد الأقطاب” سيكون بديلا للهيمنة الأميركية على شؤون العالم.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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