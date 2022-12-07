الأربعاء 13 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 7 ديسمبر 2022 |
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بوتين: خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد

منذ دقيقة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسيا لم “يصبها الجنون” وإنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها “بكل الوسائل المتاحة” مضيفا أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية “التكتيكية” في دول أخرى.

ولفت خلال اجتماع متلفز إلى أن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا.

وأضاف أن “من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات”.

وأشار بوتين إلى أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال.

وفي الاجتماع أيضا أقر الرئيس الروسي بأن النزاع في أوكرانيا “طويل”، مع إشادته بـ”النتائج المهمة” التي تحققت، في إشارة إلى إعلانه ضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين: “بالتأكيد، إنها عملية طويلة”، قبل أن يشيد بـ”ظهور أراض جديدة” وبـ”نتيجة مهمة بالنسبة إلى روسيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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