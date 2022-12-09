الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: رغبة الغرب في الهيمنة العالمية تزيد مخاطر الصراع

منذ 5 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، إن رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته على المشهد العالمي هي المسؤولة عن زيادة مخاطر نشوب صراع محتمل.

وأضاف “احتمالات نشوب صراع في العالم تتزايد، وثمة تداعيات مباشرة لمحاولات النخبة الغربية الحفاظ على هيمنتها السياسية والمالية والعسكرية والأيديولوجية بكافة السبل”.

أدلى بوتين بتصريحاته في رسالة مصورة نشرها الكرملين إلى قمة وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وقال بوتين “إنهم يتعمدون زيادة الفوضى وتصعيد الوضع العالمي”.

كما اتهم الغرب “باستغلال” أوكرانيا واستخدام شعبها “كوقود مدفع” في صراع مع روسيا.

ووصف بوتين مرارا الحرب في أوكرانيا بأنها صراع بين روسيا والغرب، منتقدا من يوفرون دعما ماليا وعسكريا لكييف.

وتقول أوكرانيا وبلدان أوروبية وواشنطن إن موسكو استخدمت مخاوف أمنية ذريعة لشن حرب عدوان على جارتها المؤيدة لأوروبا في محاولة للسيطرة على أراضيها والإطاحة برئيسها فولوديمير زيلينسكي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الكرملين
الكرملين: تبادل السجناء مع اميركا لا يعتبر خطوة نحو تحسن العلاقات
الاتحاد الاوروبي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا على الاتحاد الاوروبي
الأسهم اليابانية- تعبيرية
أسهم اليابان تقفز مدعومة بمكاسب وول ستريت

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سمير جعجع
جعجع: ارفض وصول باسيل او فرنجية الى الرئاسة
احتجاجات إيران تتواصل
إنتفاضة إيران
مع تصاعد الاحتجاجات.. مسؤولو النظام الإيراني وعائلاتهم يبحثون عن مأوى في هذه الدولة!
قائد الجيش جوزاف عون
العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة