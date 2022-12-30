الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
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بوتين: روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين

منذ 6 دقائق
الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن روسيا أصبحت أحد أكبر موردي النفط والغاز للصين، إذ ضخت لها 13.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” في أول 11 شهرا من عام 2022.

وبتصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال بوتين “وفقا لبيانات هذا العام، أصبحت روسيا واحدة من الكبار فيما يتعلق بصادرات النفط إلى الصين”.

وتفوقت روسيا على السعودية الشهر الماضي لتصبح أكبر مورد للخام للصين.

وأوضح بوتين أن روسيا هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب للصين والرابعة في توريد الغاز الطبيعي المسال، وأشار إلى أن شهر ديسمبر\كانون الأول شهد ضخ كميات تزيد 18 بالمئة عن الالتزامات التعاقدية اليومية.

وارتفعت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بشكل كبير منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير\شباط، وما أعقبه من فرض الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 29 نوفمبر\تشرين الثاني بأن صادرات الطاقة الروسية للصين زادت 64 بالمئة هذا العام من حيث القيمة وعشرة في المئة من حيث الحجم.

    المصدر :
  • رويترز

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