الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: روسيا بصدد بناء علاقات مع أفغانستان

منذ ساعتين
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن على موسكو وضع وجهة النظر الأفغانية في الاعتبار وأن تبني علاقات مع أفغانستان.

جاء ذلك تعليقا على اعتراف روسيا بحركة طالبان واعتبارها السلطة الشرعية في أفغانستان وقرار رفع الحركة من قائمة موسكو للمنظمات الإرهابية.

هذا ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القول إن حركة طالبان هي “السلطة الفعلية” في أفغانستان، وإن احتمال إزالة الحركة من قائمة موسكو للمنظمات المحظورة يعكس “واقعا موضوعيا”.

وذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم الأثنين 27\5\2024 أن وزارتين روسيتين أبلغتا الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يمكن لموسكو رفع اسم حركة طالبان من القائمة.

ودعت موسكو حركة طالبان للمشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في يونيو\حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جامعة كوبنهاغن
غزة تحت النار
وسط احتجاجات طلابية.. جامعة الدنمارك تقرر سحب استثماراتها من شركات بالضفة الغربية
حركة النزوح من رفح
غزة تحت النار
مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: اجتياح رفح قد يخرج آخر مستشفى عامل من الخدمة
مجلس التعاون الخليجي
تراجع معظم أسواق الخليج مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!