بوتين: روسيا بصدد بناء علاقات مع أفغانستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن على موسكو وضع وجهة النظر الأفغانية في الاعتبار وأن تبني علاقات مع أفغانستان.

جاء ذلك تعليقا على اعتراف روسيا بحركة طالبان واعتبارها السلطة الشرعية في أفغانستان وقرار رفع الحركة من قائمة موسكو للمنظمات الإرهابية.

هذا ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القول إن حركة طالبان هي “السلطة الفعلية” في أفغانستان، وإن احتمال إزالة الحركة من قائمة موسكو للمنظمات المحظورة يعكس “واقعا موضوعيا”.

وذكرت الوكالة في وقت سابق اليوم الأثنين 27\5\2024 أن وزارتين روسيتين أبلغتا الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يمكن لموسكو رفع اسم حركة طالبان من القائمة.

ودعت موسكو حركة طالبان للمشاركة في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي في يونيو\حزيران.