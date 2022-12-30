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بوتين: روسيا تتوقع زيارة الرئيس الصيني خلال ربيع 2023

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 30 - ديسمبر - 2022 11:57 صباحًا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إنه يتوقع قيام نظيره الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة لروسيا في ربيع عام 2023.

وفي تصريحات في بداية اجتماع عبر رابط فيديو بين الزعيمين بثت على التلفزيون الرسمي، قال بوتين إن أهمية العلاقات الروسية الصينية تتزايد كعامل استقرار، وإنه يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وتحدث بوتين لنحو ثمانية دقائق أشار خلالها إلى أن أهمية العلاقات الروسية الصينية تتزايد كعامل استقرار، وأنه يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وفي رد استمر حوالي دقيقتين، قال شي إن الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا على خلفية ما وصفه بالوضع “الصعب” في العالم بأسره.

واكتسبت العلاقات بين روسيا والصين، التي يصفها الجانبان بأنها شراكة “بلا حدود”، أهمية كبيرة بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير\شباط.

وبينما فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، أحجمت الصين عن إدانة حملة موسكو العسكرية واكتفت بالتشديد على الحاجة للسلام.

وزادت صادرات الطاقة الروسية إلى الصين بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، وأصبحت موسكو أكبر مورد منفرد للنفط للصين.

وتلتزم بكين حتى الآن بالحذر في عدم تقديم دعم مباشر قد يجعلها عرضة لفرض عقوبات غربية.

وفي قمة عقدت في سبتمبر\أيلول في أوزبكستان، أقر بوتين “بمخاوف” لدى نظيره الصيني بشأن الوضع في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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