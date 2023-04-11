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بوتين: روسيا ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز

منذ 57 ثانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحكومة ستشهد زيادة في إيرادات النفط والغاز بحلول نهاية الربع الثاني من العام وإن “الاتجاهات الإيجابية” في شتى قطاعات الاقتصاد تكتسب زخما.

وسجلت روسيا عجزا في الميزانية بلغ 29 مليار دولار في الربع الأول من العام، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى انخفاض إيرادات صادرات الطاقة المهمة، والتي استهدفتها العقوبات الغربية.

روسيا تنقل إمدادات وقود إلى إيران

قالت ثلاثة مصادر وبيانات صادرات إن روسيا بدأت في نقل صادرات وقود إلى إيران عبر السكك الحديدية للمرة الأولى في وقت سابق هذا العام لتنويع إمداداتها من المنتجات النفطية بعدما عزف المشترون الدوليون عن التجارة مع موسكو.

وتوثق روسيا وإيران العلاقات بينهما لدعم اقتصاديهما وتقويض العقوبات الغربية التي تعتبرها موسكو وطهران غير مبررة.

وفي مارس الماضي، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية‭ ‬إن طهران تعتمد على “كميات ضخمة” من مبادلات النفط والغاز من روسيا هذا العام.

ونقلت الوكالة عن خاندوزي قوله “هذا العام سيشهد كميات ضخمة من إمدادات التبادل. نحن سعداء للغاية لأن طهران وموسكو بدأتا التعاون في مسألة تبادل إمدادات النفط والغاز”.

ولم ترد تفاصيل عن حجم النفط والغاز الذي تتوقعه إيران. وقالت روسيا في أكتوبر الماضي إن صفقة التبادل مع إيران قد تشمل مبدئيا خمسة ملايين طن من النفط وعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وفقا لرويترز.

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