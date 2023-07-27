بوتين: روسيا قادرة على تعويض أفريقيا عن الحبوب الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرج، الخميس، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وذكر أن هذه الدول هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.

انطلقت، الخميس، النسخة الثانية من قمة “روسيا – إفريقيا” في مدينة بطرسبورغ الروسية؛ بمشاركة 49 دولة إفريقية، ورؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

وتنعقد القمة الروسية – الإفريقية الثانية في بطرسبورغ يومي 27 و 28 يوليو، وبشكل متواز معها يقام منتدى اقتصادي وإنساني، وسيكون شعارها، كما في المرة السابقة: “من أجل السلام والأمن والتنمية”.

وتشمل فعاليات المنتدى الاقتصادي الإنساني “روسيا – إفريقيا” عدة محاور من أبرزها، الاقتصاد العالمي الجديد، الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا.