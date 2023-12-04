بوتين: روسيا وتركيا مصممتان على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفراء في الكرملين، أن العلاقات مع تركيا على مستوى جيّد، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وأضاف بوتين في كلمة خلال مراسم قبول أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب لدى موسكو: “شراكة روسيا مع تركيا تقع على مستوى عال، وترتكز على سنوات عديدة من الخبرة في التفاعل الفعال في مختلف المجالات، وكلا الجانبين مصممان على مواصلة تطوير العلاقات على مبادئ حسن الجوار والشراكة والمنفعة المتبادلة. جميع القضايا الثنائية الرئيسية مدرجة على جدول أعمال اتصالاتنا المنتظمة مع الرئيس أردوغان”.

وأكد أن موسكو تتعاون بشكل مكثف مع تركيا في مجال الطاقة.

وأضاف: “أود أن أشير بشكل خاص إلى أن التعاون الروسي التركي في مجال الطاقة هو تعاون استراتيجي. تواصل “روسآتوم” بناء أول محطة نووية في تركيا “أكويو”. وتم إقامة تعاون وثيق في قطاع الغاز في إطار تشغيل أنابيب “السيل الأزرق” و”السيل التركي”. والعمل جار لإنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا”.

وتابع: “لا يزال لدينا العديد من المشاريع الأخرى المشتركة، بما في ذلك في مجال التجارة والتكنولوجيا المتقدّمة”.