الخميس 1 ذو القعدة 1445 ﻫ - 9 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: روسيا وروسيا البيضاء تستعدان لإجراء تدريبات على أسلحة نووية تكتيكية

منذ 16 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الخميس عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن قوات تابعة لروسيا وروسيا البيضاء بدأت استعدادات مشتركة لإجراء تدريبات على أسلحة نووية تكتيكية.

وخلال العرض العسكري السنوي لإحياء “عيد النصر” في موسكو، أكد الرئيس الروسي أن قوات بلاده النووية الاستراتيجية في حالة تأهب دائمة.

كما أضاف أن الغرب يحاول إثارة الصراعات والعداء بين الدول في العالم، ويسعى لاحتواء مراكز التنمية السيادية، حسب ما نقلت وكالة تاس.

واستغل بوتين المناسبة للإشادة بجنوده والمحاربين القدامى في جيشه ولاستعراض المعدات العسكرية الروسية التي يأمل بأن يراها الجميع حول العالم.

وكان الرئيس الروسي أكد مراراً بأن الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا حاليا هي معركة وجودية في وجه “النازية”.

إلى هذا، عززت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الروسية قبيل عرض هذا العام الذي يأتي على وقع سلسلة هجمات أوكرانية بالمسيّرات تستهدف الأراضي الروسية.

كما كثّف بوتين أيضا تهديداته النووية مصدرا أوامر في وقت سابق هذا الأسبوع للجيش الروسي، لإقامة تدريبات على الأسلحة النووية تشارك فيها قوات سلاح البحرية والجنود المتمركزين قرب أوكرانيا.

والعام الماضي، تخلت روسيا عن مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وانسحبت من اتفاق رئيسي مع الولايات المتحدة يهدف لمنع انتشار الأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
غزة تحت النار
بالتواريخ.. تعليق بايدن لشحنة أسلحة أحدث اختبار للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية
دونالد ترامب
ترامب يتعهد بدعم شركات النفط الكبرى.. وهذا ما سيفعله بقطاع السيارات الكهربائية!
ناقلة نفط إيرانية
أمريكا تحذر من مخاطر بيئية لنقل نفط إيراني بشكل غير مشروع قبالة ماليزيا

الأكثر قراءة

جبران باسيل
باسيل خارج "التيار"!
عناصر من حزب الله
استعدادا لما بعد رفح.. الحزب يعلن التعبئة ويستخدم أسلحة متطورة
مخاطر ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
ما يجب أن تعرفه عن ارتفاع ضغط الدم ليلاً