الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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بوتين: سنعزّز علاقاتنا الثنائية مع كوريا الشمالية

منذ 49 دقيقة
بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون

بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغيانغ بأن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أبلغ زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” بأن البلدين “سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية”.

وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت إن بوتين قال لكيم، في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية، إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

وبعث كيم أيضا برسالة إلى بوتين قال فيها إن الصداقة بين روسيا وكوريا الشمالية قد تبلورت في الحرب العالمية الثانية بالفوز على اليابان التي احتلت شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف كيم في الرسالة أن “التعاون الاستراتيجي والتكتيكي والدعم والتضامن” بين البلدين وصل منذ ذلك الحين إلى مستوى جديد يتمثل في جهودهما المشتركة لإحباط التهديدات والاستفزازات من القوات العسكرية المعادية. ولم تحدد وكالة الأنباء المركزية الكورية القوات المعادية، لكنها تستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.

كذلك، توقّع كيم تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية بموجب اتفاقية وُقّعت في عام 2019 عندما التقى مع بوتين.

وأعلنت كوريا الشمالية في تموز اعترافها “بجمهوريتين” انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأثار المسؤولون احتمال إرسال عمال كوريين شماليين إلى المناطق للمساعدة في البناء والعمالة الأخرى.

ووقطعت أوكرانيا، التي تقاوم غزوًا روسيا وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، على الفور العلاقات مع بيونجيانج بسبب هذه الخطوة.

    المصدر :
  • رويترز

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