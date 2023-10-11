بوتين سيزور قرغيزستان في أول رحلة بعد مذكرة توقيفه

أعلن مكتب الرئاسة في قرغيزستان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور البلاد غدا الخميس فيما ستكون أول رحلة خارجية معروفة لبوتين منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ولم يغادر بوتين روسيا إلا نادرا منذ بدء بلاده غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022 وليس من المعروف أنه غادر روسيا منذ إصدار الجنائية الدولية في مارس آذار مذكرة اعتقال بحقه للاشتباه في ضلوعه في تهجير قسري لمئات الأطفال من أوكرانيا. وينفي الكرملين تلك الاتهامات.

وقالت الرئاسة في فرغيزستان في بيان على موقعها الإلكتروني على الإنترنت “بدعوة من رئيس قرغيزستان صدر جباروف، في 12 أكتوبر من هذا العام سيقوم رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية للبلاد”.

ووافق بوتين في مايو أيار خلال محادثات مع جباروف على زيارة قرغيزستان لكن لم يصدر بعد تأكيد رسمي من الكرملين بسفر بوتين غدا الخميس.

ومن المقرر أن يزور فلاديمير الصين أيضا الأسبوع المقبل لحضور المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين. والصين وقرغيزستان ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المعنية بالمقاضاة بجرائم حرب.

وتنفي موسكو الاتهامات من الجنائية الدولية ويقول الكرملين إن مذكرة الاعتقال بحق فلاديمير دليل على عداء الغرب لروسيا التي رفعت بدورها قضية جنائية على ممثلي ادعاء الجنائية الدولية والقضاة الذين أصدروا المذكرة.