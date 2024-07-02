بوتين سيلتقي شي وأردوغان‭ ‬في عاصمة قازاخستان

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء 3\7\2024 خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة عاصمة قازاخستان.

والتقى بوتين بشي آخر مرة في مايو\أيار عندما زار الصين في أول رحلة خارجية له بعد تنصيبه لولاية رئاسية خامسة.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة سياسية واقتصادية وأمنية دولية ودفاعية أنشأتها الصين وروسيا في عام 2001.

والأعضاء الآخرون بالمنظمة هم الهند وإيران وقازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتركيا ليست عضوا بالمنظمة لكنها غالبا ما تشارك في اجتماعاتها باعتبارها “شريكا في الحوار”.