الثلاثاء 26 ذو الحجة 1445 ﻫ - 2 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين سيلتقي شي وأردوغان‭ ‬في عاصمة قازاخستان

منذ 7 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء 3\7\2024 خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في آستانة عاصمة قازاخستان.

والتقى بوتين بشي آخر مرة في مايو\أيار عندما زار الصين في أول رحلة خارجية له بعد تنصيبه لولاية رئاسية خامسة.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة سياسية واقتصادية وأمنية دولية ودفاعية أنشأتها الصين وروسيا في عام 2001.

والأعضاء الآخرون بالمنظمة هم الهند وإيران وقازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وتركيا ليست عضوا بالمنظمة لكنها غالبا ما تشارك في اجتماعاتها باعتبارها “شريكا في الحوار”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الخليج
بورصات الخليج تغلق على تباين
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري يحث زيلينسكي على بحث مسألة وقف الحرب
مبنى الخارجية الأمريكية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤول كبير بالخارجية الأميركية: أوكرانيا ستتلقى "أخبارا جيدة"

الأكثر قراءة

إصابات في الجيش الإسرائيلي
18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان
إسرائيل تتحضر للحرب على جنوب لبنان في هذا التاريخ.. صحيفة تكشف التفاصيل!
مؤسسة كهرباء لبنان
خبر سار للبنانيين يتعلق بساعات التغذية الكهربائية