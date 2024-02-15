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بوتين عن مقابلته مع كارلسون: اعتقدت أنه سيكون عدوانياً ويطرح الأسئلة الصعبة والملحة

منذ 6 ثواني
بوتين وكارلسون

بوتين وكارلسون

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أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 15 فبراير/شباط، أنه فوجئ بعدم وجود أسئلة حادة من المحاور الأمريكي تاكر كارلسون في مقابلة تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

وقال بوتين للمذيع التلفزيوني الروسي بافيل زاروبين إنه أراد أن يكون كارلسون أكثر عدوانية وهو ما كان سيعطيه الحق في الرد بالقدر نفسه من الحدة.

وأضاف بوتين في تصريحات بُثت أمس الأربعاء “بصراحة، اعتقدت أنه سيتصرف بعدوانية ويطرح ما يسمى بالأسئلة الحادة. لم أكن مستعدا لذلك فحسب، بل أردت ذلك، لأنه كان سيمنحني الفرصة للرد بالطريقة نفسها”.

وفي أول مقابلة له مع صحفي أمريكي منذ عامين تقريبا أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، أخضع بوتين كارلسون لمحاضرة مدتها نصف ساعة عن التاريخ.

وأخبر بوتين المذيع الروسي بأنه فوجئ بأن كارلسون لم يقاطعه كثيرا.

وقال بوتين “بصراحة، لست راضيا بشكل كامل عن هذه المقابلة”.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون لأن النهج الذي يتبعه مذيع فوكس نيوز السابق يختلف عن التغطية “أحادية الجانب” للصراع في أوكرانيا التي تتبعها العديد من وسائل الإعلام الغربية.

    المصدر :
  • رويترز

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