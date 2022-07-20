بوتين: غازبروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها الخاصة بتصدير الغاز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن شركة الطاقة العملاقة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد زيارته لطهران، قال بوتين أيضا إن غازبروم ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف.

وأعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة، في 16 حزيران/يونيو، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم1” بأكثر من 40% يومياً، نظراً إلى عدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة “سيمنز” الألمانية.

خفضت غازبروم شحنات الغاز إلى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 بنحو 60 في المئة في الأسابيع الأخيرة، مرجعة الأمر إلى توربين للغاز من طراز «سيمينز» يخضع لأعمال صيانة في كندا.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية بأنه يفترض أن التوربين الذي تم إصلاحه في طريقه إلى روسيا.

ورفضت الحكومة الألمانية تفسير غازبروم المرتبط بالتوربين وتعتقد بأن روسيا تقلّص الإمدادات ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

أُغلق خط أنابيب نورد ستريم 1 الممتد في قاع البحر الأسود منذ 11 يوليو من أجل أعمال صيانة. ومن المقرر أن يعاد فتحه الخميس لكن ألمانيا تخشى من أن تستغل روسيا الفرصة لإبقائه مغلقا لإغراق القارة في أزمة طاقة.