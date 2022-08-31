الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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بوتين: غورباتشوف كان له تأثير كبير على مسار تاريخ العالم

منذ 6 دقائق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، الذي وافته المنية الثلاثاء عن 91 عاما، كان له “تأثير كبير على مسار تاريخ العالم”.

وأضاف بوتين في برقية عزاء أرسلها في وفاة آخر زعيم للاتحاد السوفيتي أن جورباتشوف “أدرك بعمق أن الإصلاحات ضرورية” وسعى جاهدا لتقديم حلوله الخاصة للمشاكل التي واجهها الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات.

وكان الكرملين أعلن الأربعاء أن بوتين أعرب عن “تعازيه الحارة” بعد وفاة غورباتشوف.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قوله إن “بوتين يعرب عن تعازيه الحارة لوفاة ميخائيل غورباتشوف، وسيرسل في الصباح برقية تعزية إلى أسرة وأحباء” الراحل.

    المصدر :
  • رويترز

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