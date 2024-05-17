بوتين في زيارة للصين: تحالف الطاقة بين البلدين سيشهد نموًا أكبر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن التحالف الاستراتيجي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة سيتم تعزيزه بشكل أكبر، مضيفا أن روسيا مستعدة لتزويد الصين بالطاقة النظيفة.

وذكر بوتين في معرض إكسبو الروسي الصيني في هاربين خلال زيارة دولة يقوم بها للدولة الآسيوية إن العلاقة الوثيقة بين موسكو وبكين تضمن أمن الطاقة وتعزز مصالح البلدين.

ويختتم بوتين زيارته الرسمية التي بدأها أمس للصين بمدينة هاربين بإقليم هيلونغجيانغ الذي تربطه علاقات تجارية وثقافية طويلة الأجل مع روسيا حيث سيقوم بجولة في معرض روسي صيني ومنتدى للتعاون.

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