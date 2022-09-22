بوتين في ورطة.. التعبئة العسكرية تؤدي لموجة خروج وجنون في تذاكر الطيران

هرع بعض الرجال الروس إلى منافذ البلاد (الخميس 22-9-2022) بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالتعبئة الجزئية، وزادت حركة المرور على المعابر الحدودية مع فنلندا وجورجيا كما قفزت أسعار تذاكر رحلات الطيران المغادرة من موسكو.

وأمر بوتين أمس الأربعاء بأول تعبئة تشهدها بلاده منذ الحرب العالمية الثانية وأعلن دعمه لخطة لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا، وحذر الغرب من أنه لا يخادع عندما يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وارتفعت أسعار تذاكر الطيران لأقرب المواقع خارج البلاد لأكثر من خمسة آلاف دولار، مع نفاد تذاكر معظم الرحلات للأيام المقبلة.

وظهرت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم النصائح حول كيفية الخروج من روسيا بينما أعد موقع إخباري روسي قائمة “إلى أين تهرب الآن من روسيا”. وظهرت صفوف طويلة على المعابر الحدودية مع جورجيا.

وقال سيرجي، وهو روسي رفض الإفصاح عن اسم عائلته، لرويترز لدى وصوله إلى العاصمة الصربية بلجراد “كل شخص عادي يشعر بالقلق، إنه أمر مروع… من الطبيعي الشعور بالخوف من الحرب وما شابه ذلك”.

وقال روسي آخر يدعى أليكس لرويترز في إسطنبول إنه ترك روسيا لعدة أسباب من بينها أمر التعبئة.

وتابع قائلا “التعبئة الجزئية أحد أسباب وجودي هنا… خطوة بائسة للغاية على ما يبدو ويمكن أن تؤدي لكثير من المشكلات للكثير من الروس”.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس التقارير عن نزوح رجال في سن التجنيد من روسيا بأنها “مبالغ فيها”.

وأحجم بيسكوف عن نفي تقارير إعلامية روسية عن أن بعض المحتجين المناهضين للتعبئة الذين اعتقلوا ليل الأربعاء تلقوا استدعاء للخدمة العسكرية قائلا إن “هذا ليس ضد القانون”.

وقال مصدر بقطاع السياحة لرويترز إن هناك حالة من اليأس وإن الناس تسعى للحصول على تذاكر طيران لمغادرة روسيا.

وأضاف “هذا الطلب مدفوع بذعر أشخاص يخشون ألا يمكنهم مغادرة البلاد في وقت لاحق- الناس يشترون تذاكر دون أن يهتموا بالوجهة التي يسافرون إليها”.

وقال حرس الحدود الفنلندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن حركة المرور الوافدة إلى الحدود الشرقية مع روسيا “تزايدت” خلال الليل وظلت كثيفة خلال ساعات النهار اليوم الخميس.

وذكر رئيس الشؤون الدولية بحرس الحدود الفنلندي ماتي بيتكانيتي لرويترز “العدد زاد بوضوح”. وأضاف أن الوضع تحت السيطرة وأن حرس الحدود مستعدون عند تسع نقاط تفتيش.

وبدأ حرس الحدود في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي لها حدود مع روسيا في إعادة الروس من المعابر عند منتصف ليل الاثنين، وقالوا إنه لا ينبغي لهم السفر وبلادهم في حرب مع أوكرانيا.

وقالت شركة إيروفلوت، وهي الناقل الوطني الروسي، إنها ستعيد ثمن التذاكر لمن لم يتمكنوا من السفر كما خططوا بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية.

وقالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن الشرطة الروسية اعتقلت أكثر من 1300 يوم الأربعاء خلال احتجاجات تندد بأمر التعبئة.