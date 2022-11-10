بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عن بعد

قالت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، نقلا عن السفارة الروسية في إندونيسيا إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يشارك في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في إندونيسيا عبر رابط فيديو.

وقاومت إندونيسيا ضغوطا من الدول الغربية وأوكرانيا لاستبعاد بوتين وطرد روسيا من المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إنها لا يمكنها ذلك دون توافق آراء الأعضاء.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي قوله “شكل مشاركة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين قيد الإعداد… ومن الممكن أن يشارك في القمة عبر رابط فيديو”.

وفي وقت سابق أبلغ مسؤول بالحكومة الإندونيسية لرويترز أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل بوتين في القمة، وأنه من المقرر أن ينضم الرئيس الروسي إلى أحد الاجتماعات عبر الإنترنت.

كما دعت إندونيسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي من المرجح أن يحضر أيضا عبر الإنترنت. وقال زيلينسكي إنه لن يشارك في القمة إذا حضرها بوتين.