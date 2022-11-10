الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين قد يشارك في قمة مجموعة العشرين عن بعد

منذ 5 دقائق
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، نقلا عن السفارة الروسية في إندونيسيا إن الرئيس فلاديمير بوتين قد يشارك في القمة المقبلة لمجموعة العشرين في إندونيسيا عبر رابط فيديو.

وقاومت إندونيسيا ضغوطا من الدول الغربية وأوكرانيا لاستبعاد بوتين وطرد روسيا من المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إنها لا يمكنها ذلك دون توافق آراء الأعضاء.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي قوله “شكل مشاركة فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين قيد الإعداد… ومن الممكن أن يشارك في القمة عبر رابط فيديو”.

وفي وقت سابق أبلغ مسؤول بالحكومة الإندونيسية لرويترز أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيمثل بوتين في القمة، وأنه من المقرر أن ينضم الرئيس الروسي إلى أحد الاجتماعات عبر الإنترنت.

كما دعت إندونيسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي من المرجح أن يحضر أيضا عبر الإنترنت. وقال زيلينسكي إنه لن يشارك في القمة إذا حضرها بوتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السفير توم نايدس
السفير الأمريكي: سنرى كيف سيتصرف نواب اليمين المتطرف في إسرائيل
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية‭ ‬تفتح على تراجع
طيران الإمارات
أرباح نصف سنوية قياسية لطيران الإمارات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
كرسي رئيس الجمهورية
ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!
فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا