بوتين قد يوافق على إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في حالة واحدة

نقلت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية عن جنرال بريطاني كبير، قوله، إن الزعيم الروسي قد يوافق فقط على إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا، إذا دخلت الحرب في ”حالة جمود تام“.

ووفقا للصحيفة، رأى الجنرال البريطاني السابق، لورد دانات، أن ”حملة دونباس قد تمثل نهاية الطموح الروسي في الحرب، وقد تدخل الحرب في حالة جمود تجبر بوتين، على الجلوس على طاولة المفاوضات“.

وأضاف ”بعد أن سيطروا على لوغانسك، سيحولون أنظارهم لمحاولة السيطرة على دونيتسك. وفي تلك المرحلة، أعتقد أن الروس سيكونون منهكين“.

وتابع ”لن ينتصروا في الحرب، لكنهم سيحققون بعض ما أرادوا، أي الحصول على مقاطعتي دونباس.. الأوكرانيون سيكونون مرهقين أيضًا، لذلك لن يفوز الروس، ولن يخسر الأوكرانيون.. وفي تلك المرحلة، أعتقد أن الحرب ستدخل فعليا في حالة جمود عميق.. عندها يجب أن تبدأ مفاوضات السلام“.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محلل سياسي أمريكي قوله، إن ”الرئيس الروسي يتعرض لضغوط هائلة مع تزايد تأثير العقوبات الغربية؛ ما ينذر بنشوب بعض الاضطرابات في موسكو“، معتبرا أن ”أيام بوتين، في السلطة باتت معدودة“.

وقال المساعد الخاص السابق للرئاسة الأمريكية، وليام كورتني، إن ”الاقتصاد الروسي يتعرض لضربة كبيرة وسط ضغط العقوبات الاقتصادية، التي فرضتها الدول الغربية على موسكو“.

وأضاف ”بينما يبدو أن الكرملين يتجاهل ويتغاضى عن الواقع الاقتصادي الروسي، فإن الشعب الروسي يتحمل وطأة العقوبات، ونتيجة لذلك، بدأ الواقع الاقتصادي القاسي في إثارة الاضطرابات في البلاد“.

وتابع ”لقد عانى الاقتصاد وسيعاني أكثر.. وسيكون لهذا تأثير مباشر على مستويات معيشة الروس، إذ يمكن أن تنخفض كثيرا، وهي بالفعل أقل مما كانت عليه قبل العدوان الروسي في 2014 عندما عارض الغرب العقوبات في المرة الأولى“.

وقال كورتني ”من المرجح أن يحدث تغيير في النظام.. وإذا حدث ذلك، فإن مجموعة من العوامل العسكرية والإحباطات في أوكرانيا والعوامل الاقتصادية يمكن أن تؤدي لاضطرابات اجتماعية وسياسية في روسيا“.