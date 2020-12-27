بوتين قرر تلقي تطعيم “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا

بعد إعلانه مشاركة ابنته في التجربة السريرية للقاح، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقي اللقاح الروسي”سبوتنيك في” للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لقناة روسيا 1 التلفزيونية الرسمية.

ونقل بيسكوف، حسبما ورد بالموقع الإلكتروني للقناة، عن بوتين قوله “إنه سيتلقى التطعيم، اتخذ هذا القرار وينتظر إتمام جميع الإجراءات الشكلية”.

ودشنت روسيا برنامجا لتطعيم من يرغب بلقاح (سبوتنيك في) محلي الصنع في كانون الأول بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس.

وذكر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على موقعه الإلكتروني أن بمقدور من تزيد أعمارهم عن 60 عاما التقدم بطلب لتلقي التطعيم اعتبارا من الاثنين. ويأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة حصول اللقاح على موافقة ليستخدمه كبار السن بعد تجربة منفصلة.

وكان بوتين، الذي يبلغ من العمر 68 عاما، قد قال في وقت سابق إن اللقاح الروسي فعال وآمن وإنه لا يرى سببا يدفعه لعدم تلقيه، مضيفا أنه ينتظر أن يصبح متوفرا.