الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: العقوبات المفروضة تؤدي إلى زيادات كارثية في أسعار الطاقة

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 6:10 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة مما يلحق الضرر بالمستهلكين في أنحاء أوروبا.

وقال بوتين في اجتماع مع كبار المسؤولين أذاعه التلفزيون “نعم، نحن نعرف أن الأوروبيين يحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية… مع ذلك نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز في السوق الفورية وزيادة في تكاليف موارد الطاقة بالنسبة للمستهلكين النهائيين”.

ومضى قائلا “كل هذا يبين مرة أخرى أن قيود العقوبات المفروضة على روسيا تسبب أضرارا أكبر بكثير للدول التي تفرضها. الأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات يمكن أن تكون أكثر حدة، بلا مبالغة، قد تكون كارثية في سوق الطاقة العالمية”.

وفيما يخص الازمة الغذائية وقال بوتين إن الوضع في أسواق الغذاء العالمية سيظل “متوترا” في خضم التداعيات الناتجة عن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين في اجتماع جرى بثه عبر التلفزيون مع مجموعة من المسؤولين أن روسيا “سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها بشأن الصادرات الغذائية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر
تبرئة زعيم حزب العمال البريطاني من خرق قوانين الإغلاق بجائحة كورونا
حجاج بيت الله الحرام على حبل عرفات
صور روحانيّة.. ملايين المسلمين على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
علم بريطانيا
حزب العمال البريطاني سيضغط لإجراء انتخابات عبر التصويت على الثقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد