بوتين: لا نريد حربا سببها أوكرانيا وقدمنا مقترحات أمنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أُبلغت بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لكن موسكو لا تعتقد بأن هذا ضمان جيد بما يكفي، و“تريد حل المسألة برمتها الآن“.

وتضغط روسيا من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، ومنها عدم انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري الأمريكي الأوروبي.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يريد حربا ”سببها أوكرانيا“، وذلك بعد أسابيع من التوتر الذي أججه انتشار واسع للقوات الروسية، في حين وصف الوضع في المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه ”إبادة جماعية“، داعياً إلى حل الصراع هناك من خلال تحقيق السلام في مينسك.

وتابع قائلًا: ”لا بد من الاستجابة للمخاوف الروسية وتلبية الضمانات الأمنية التي تطلبها“، مشيرًا إلى أن ”روسيا مستعدة لمواصلة صادرات الغاز عبر أوكرانيا حتى 2024“.

من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: ”بالطبع، من الواضح أنه علينا الآن بحث الوضع الصعب المتعلق بالأمن في أوروبا“، معبرًا عن ”سروره“ للتمكن من إجراء هذه المحادثات.

وأضاف: ”الأهم هو أن نتمكن من العمل على علاقاتنا عبر محادثات جيدة بين الأطراف“، في حين رحب شولتس بسحب روسيا جزءا من قواتها من الحدود مع أوكرانيا، معتبرا ذلك بأنه ”إشارة جيدة“.

وجلس بوتين وشولتس إلى طاولة بطول ستة أمتار، بحسب الإجراءات الصحية لمكافحة كوفيد التي يفرضها الكرملين على الضيوف الأجانب الذين يرفضون الخضوع للبروتوكول الصحي الروسي.

وهدف اللقاء إلى نزع فتيل أزمة غربية – روسية نجمت عن نشر أكثر من مئة ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية، التي أثارت مخاوف الغرب من حصول غزو، وبدأت موسكو الثلاثاء بسحب بعض الوحدات.

ونفت روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم في 2014، وتدعم انفصاليين موالين لها في النزاع شرق أوكرانيا، الدائر منذ ثماني سنوات، أي نية لشن هجوم.