بوتين: لا يمكن عزل روسيا عن باقي العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن من المستحيل عزل روسيا عن باقي العالم وإنه يجب على موسكو التركيز على تطوير التكنولوجيا الخاصة بها ودعم الشركات السريعة النمو.

وأضاف بوتين خلال حديث مع شخصيات حكومية في مؤتمر من خلال الفيديو “من الواضح أننا لا نستطيع أن نتطور بمعزل عن بقية العالم ولكننا لن نفعل ذلك. كما تعلمون لا يمكنك فقط في عالم اليوم رسم دائرة حول كل شيء‭‭..‬‬ ووضع سياج ضخم، فهذا غير ممكن”.

الفقر في روسيا

وصرح بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تنفيذ المشاريع الوطنية اليوم الاثنين، بأن معدل الفقر في روسيا انخفض إلى 11%، مشددا على أنه لا يمكن التوقف عند هذه النتيجة.

وأشار الرئيس الروسي، في حديثه أمام أعضاء مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمشاريع الوطنية بالإضافة إلى محاربة الفقر هو تحسين الوضع المالي للمواطنين في روسيا.

وقال: “وفقا لنتائج العام الماضي انخفض هذا المستوى (من الفقر) إلى 11%، نعم هناك تقدم بالطبع ولكن من الواضح أن وتيرته وسرعته غير كافية”.

ودعا الرئيس الروسي أعضاء مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية إلى تقديم حلول محددة يمكن تنفيذها في المستقبل القريب لتنفيذ المشاريع الوطنية.

ووجه الرئيس الروسي أيضا الحكومة لإنشاء آلية لتمويل شركات التكنولوجيا الروسية سريعة النمو، وقال: “العديد من شركات التكنولوجيا الروسية سريعة النمو، مثل Ozon وYandex، مولت مشاريعها من الأسواق الغربية، التي نواجع صعوبات معها اليوم، من الضروري إنشاء مثل هذه الآليات في النظام المالي الروسي”.

كذلك أكد الرئيس بوتين على ضرورة إشراك الشركات الخاصة في مشاريع تطوير التقنيات الشاملة في روسيا، مشيرا إلى أن الرهان على الشركات المملوكة للدولة في ظروف السوق لا يعطي دائما نتيجة.