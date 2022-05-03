بوتين لماكرون: بإمكان الغرب استخدام نفوذه لإنهاء “الأعمال الوحشية” في أوكرانيا

كشفت وكالات أنباء روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، ودعا الغرب الى الضغط على كييف لوقف “الأعمال الوحشية”.

وأبلغ بوتين الرئيس الفرنسي بأن الغرب يمكن أن يساعد في إنهاء “جرائم الحرب والقصف المكثف على البلدات والتجمعات السكنية في دونباس (بجنوب شرق أوكرانيا)”، الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وتنفي روسيا مزاعم عن ارتكاب قواتها جرائم حرب في أوكرانيا وتحمل من تسميهم بالقوميين و”النازيين الجدد” المسؤولية عن مقتل مدنيين، وهو ادعاء نفته كييف والغرب.

الى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله “الغرب يمكن أن يساعد في وضع حد لهذه الأعمال الوحشية من خلال ممارسة التأثير المناسب على سلطات كييف والتوقف عن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا”.

وأكّد بوتين لنظيره الفرنسي أيضا أن موسكو لا تزال مستعدة للحوار مع أوكرانيا.

وكان المكتب الرئاسي الفرنسي قد أعلن أنّ ماكرون سيتحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ظهر اليوم بتوقيت باريس.

وعلى الرغم من أن الرئيسين كانا يتحدثان بشكل دوري في الأسابيع الأولى التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، كانت آخر مكالمة بينهما في 29 آذار.

وقال الإليزيه إن المكالمة الهاتفية اليوم ستتم بمبادرة من ماكرون، وتأتي في أعقاب مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت.