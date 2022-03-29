بوتين لم يعد يحتمل.. تعليق عمل أبرز الصحف المستقلة في روسيا!

أعلنت صحيفة “نوفايا غازيتا” الروسية المستقلة الحائزة على جائزة نوبل أنها ستعلق النشر بسبب قرار الحكومة الروسية بتعليق عملها بعد حصولها على إنذارين من هيئة الرقابة للاتصالات “روسكومنادزور”، وفقا لما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وتضمن التنبيه الثاني الذي أصدرته الهيئة، الاثنين، إنذارا بإغلاق الصحيفة أو سحب رخصتها.

وتأتي التنبيهات ضمن حملة تشنها موسكو على وسائل الإعلام التي تخرج عن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتستعرض نقاطا مخالفة لذرائعه في الحرب التي شنها على أوكرانيا.

وأكدت “نيويورك تايمز” أنه وبعد إنهاء أعمال صحيفة “نوفايا غازيت”، فإن ذلك يعني انعدام وجود أي مؤسسة إعلامية منتقدة لأعمال الكرملين في الدولة.

وفي رسالة إلكترونية للمشتركين، قال رئيس تحرير الصحيفة، دميتري مرادوف: “لقد أجبرنا على تعليق النشر في الصحيفة وعدم تحديث موقعنا وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي حتى انتهاء الاعتداءات على الأراضي الأوكرانية”.

وأضاف “بالنسبة إلينا، وأعلم أنه بالنسبة لكم أيضا، فهذا قرار مروع وصعب. لكن يجب علينا أن نحافظ على بعضنا، لمصلحة بعضنا البعض”.

وحظرت حملة قمع الإعلام الروسية وسائل التواصل الاجتماعي، لتمنع الدخول إلى فيسبوك وتويتر، وعقدت من قدرة المؤسسات الإخبارية في التغطية، لتحجب مواقع أجنبية مثل “بي بي سي” و”فويس أوف أميركا”.

وذكر موقع “ذا هيل” أن بعض المؤسسات الإعلامية أجبرت على نقل مراسليها خارج روسيا، تخوفا من ملاحتقتهم بحجج قضائية بعد أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مؤخرا قانونا يقضي بمحاسبة ناشري “الأكاذيب”، فيما يخص عمليته بأوكرانيا.

وفي مقابلة سابقة لرئيس تحرير الصحيفة، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، أكد مورادوف لنيويورك تايمز أن صحيفته “ستواصل العمل حتى آخر ثانية ممكنة”.

وكان مورادوف احتل عناوين الأخبار، الأسبوع الماضي، عندما أعلن أنه سيتبرع بجائزة نوبل التي حصل عليها عام 2021 لصندوق اللاجئين الأوكرانيين، كي تعرض في مزاد علني.

ساعدت “نوفايا غازيت” في شق الطريق أمام الصحافة الاستقصائية الروسية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وتبرع ميخائيل غورباتشوف، آخر زعيم سوفياتي، بجزء من قيمة جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها لمساعدة الصحيفة في شراء أجهزة الكمبيوتر عندما تم تأسيسها في عام 1993.

وكشفت الصحيفة عن انتهاكات مرتزقة روس في سوريا، وتعذيب في السجون الروسية وكوارث بيئية غير موثقة في أنحاء البلاد.

كما أكدت تقاريرها أن الجنود الروس، على عكس تصريحات بوتين، قاتلوا في الحرب الانفصالية التي أشعلها الكرملين في عام 2014.

وفي عام 2013، وثقت الأعمال الداخلية للقراصنة الروس في سانت بطرسبرغ الذين اتهمتهم الولايات المتحدة لاحقا بالتدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2016.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن “أشجع التقارير” للصحيفة أتت من تغطيتها للشيشان، جمهورية القوقاز الروسية التي يحكمها، رمضان قديروف، حيث أثارت تقاريرها لعام 2017 عن تعذيب وقتل الرجال المثليين هناك موجة غضب عالمية.