بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين

قال مسؤول بالحكومة الإندونيسية لرويترز، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

وأوضح جودي ماهاردي، المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيمثل بوتين.

وأضاف أنه من المقرر أن يشارك الرئيس الروسي في أحد الاجتماعات عن بعد.

وقاومت إندونيسيا ضغوط الدول الغربية وأوكرانيا لسحب دعوتها لبوتين لحضور القمة وطرد روسيا من المجموعة بسبب الحرب في أوكرانيا، قائلة إنها لا تملك سلطة القيام بذلك دون إجماع بين الأعضاء.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز إن روسيا مرحب بها في القمة، التي يخشى أن يطغى عليها تصاعد “مقلق جدا” في التوترات الدولية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله “لا يُقصد من مجموعة العشرين أن تكون منتدى سياسيا. من المفترض أن تدور حول الاقتصاد والتنمية”.

كما دعت إندونيسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إنه لن يشارك إذا شارك فيها بوتين. ومن المتوقع أن ينضم زيلينسكي بشكل افتراضي.

ومن المقرر أن يحضر عدد من قادة العالم الآخرين القمة التي تبدأ في 15 نوفمبر تشرين الثاني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.