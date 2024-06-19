بوتين من كوريا الشمالية: روسيا تحارب "سياسة الهيمنة" الأميركية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله الأربعاء إن روسيا تحارب “سياسة الهيمنة والإمبريالية” التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود.

كان بوتين يتحدث في مستهل المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بيونجيانج.

كما وأعلن بوتين، الأربعاء، خلال قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ أن “وثيقة تأسيسية جديدة” للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت “جاهزة”.

وقال بوتين، الذي دعا كيم إلى زيارة موسكو، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: “اليوم باتت وثيقة تأسيسية سترسي أسس علاقاتنا على المدى الطويل، جاهزة”، مؤكدا أن موسكو وبيونغ يانغ “تقدمتا كثيرا” على طريق تعزيز الروابط الثنائية بينهما.

وأكد الرئيس الروسي، في مستهل محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية، بصيغة موسعة، أن التعاون بين البلدين يقوم على المساواة والاحترام المتبادل.

وقال بوتين: “يقوم التعاون بين بلدينا على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لمصالح بعضنا بعضا”. كما أشار إلى أنه مسرور للغاية باستغلال دعوته وزيارة كوريا الشمالية، وأضاف: “تربط بين روسيا وكوريا الشمالية صداقة متينة وحسن جوار وثيق منذ عقود عديدة”.

وشكر بوتين كيم جونغ أون على دعوته لزيارة بيونغ يانغ، وأعرب عن أمله بأن يعقد لقاؤه المقبل مع زعيم كوريا الشمالية في موسكو. وأضاف الرئيس الروسي: “أنا على قناعة بأن محادثاتنا اليوم ستكون مثمرة”، موضحا أن رئيسي الحكومتين والهيئات المختصة في كلا البلدين يعملون بنشاط لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارات كيم جونغ أون إلى روسيا في عامي 2019 و2023.

ومن جانبه، أكد الزعيم الكوري الشمالي خلال قمة مع الرئيس الروسي في بيونغ يانغ أن العلاقات بين البلدين تدخل “طور ازدهار جديدا” متعهدا تعزيز “الصداقة المتقدة” بين البلدين.

وقال كيم وفق تصريحات مترجمة إلى الروسية أوردتها وكالات الأنباء الروسية: “تدخل العلاقات بين بلدينا طور ازدهار جديدا وكبيرا لا يمكن مقارنته حتى بمرحلة العلاقات السوفياتية الكورية في القرن الماضي”.

وأضاف كيم أن “حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تقدر المهمة الهامة والدور الذي تلعبه روسيا قوية في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في العالم”، مؤكدا “الدعم الكامل” للعملية العسكرية التي اطلقتها روسيا في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وتابع أن كوريا الشمالية “ستعمل على تعزيز اتصالاتها الاستراتيجية مع روسيا والسلطات الروسية” في مواجهة الوضع “الذي يزداد تعقيدا” في العالم.