بوتين: موسكو منفتحة على تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستعداد بكين للعب دور بناء في العمل على تسوية للأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين في مقال نشرته صحيفة “الشعب” الصينية : “نحن ممتنون لخط الصين المتوازن فيما يتعلق بالأحداث الجارية في أوكرانيا، لفهم خلفيتها وأسبابها الحقيقية. ونرحب باستعداد الصين للعب دور بناء في حل الأزمة”.

وأكد بوتين، أن موسكو منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، رغم عدم التوصل لنتائج في أبريل الماضي.

وقال الرئيس الروسي: “روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. ومع ذلك في أبريل 2022، لم ننهي محادثات السلام بأي حال من الأحوال”.

تعليق أمريكي

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن واشنطن تنظر في دعوات محتملة غير مقبولة لهدنة في أوكرانيا عقب الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والصيني.

وقال كيربي: “إذا أدى هذا الاجتماع إلى أي دعوة لهدنة، فسيكون ذلك غير مقبول. لأنه سيصدق فقط على مكاسب روسيا بحلول اليوم ويمنح بوتين الوقت لتدريب أشخاص جدد والتخطيط لشن هجوم جديد في الوقت الذي يناسبه”.

وأضاف: “نأمل كما قلنا من قبل، أن يتصل الرئيس شي جين بينغ بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأننا نعتقد أن الصين بحاجة إلى الحصول على وجهة النظر الأوكرانية”.